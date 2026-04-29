Допинговое дело Мудрика передали в Спортивный арбитражный суд: что известно

Михаил Мудрик / © Associated Press

Дело касательно положительного допинг-теста украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика передали в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, еще 26 февраля Михаил подал апелляцию против Футбольной ассоциации Англии (FA), которая рассматривала его дело.

После этого стороны обменялись письменными заявлениями. Дата слушания еще не назначена.

Напомним, в декабре 2024 стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запрещено участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года по делу Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации авторитетного издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Ранее Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.

