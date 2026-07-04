Допинговый скандал на ЧМ-2026: восемь игроков одной из сборных сдали положительный тест

Сборная Туниса по футболу / © Associated Press

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Сразу восемь игроков сборной Туниса провалили допинг-тесты на чемпионате мира-2026 по футболу.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В допинг-пробах игроков сборной Туниса были обнаружены следы запрещенного кленбутерола.

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По информации источника, вероятной причиной попадания препарата в организм стало загрязненное мясо, которое команда употребляла на своей базе в Мексике, а не использование вещества с целью улучшения спортивных результатов.

Кленбутерол — препарат, который расслабляет дыхательные пути в легких и находится в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Имена игроков, в организме которых обнаружили следы допинга, не называются. Также неизвестна реакция ФИФА и Федерации футбола Туниса.

Отметим, что сборная Туниса заняла последнее четвертое место в своей группе на ЧМ-2026. Африканская команда проиграла Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

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Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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