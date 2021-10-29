Допинговый скандал вокруг Украины: экс-заместитель министра спорта опасается возможных санкций

По мнению бывшего чиновника, наших спортсменов могут не пустить на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Бывший заместитель министра спорта Украины и экс-президент национальной легкоатлетической федерации Игорь Гоцул прокомментировал обвинение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) в нарушении антидопинговых правил.

По словам Гоцула, украинским спортсменам грозит отстранение от международных соревнований, а страна рискует потерять право быть хозяйкой стартов. Санкции могут затронуть Украину уже перед зимними Олимпийскими играми-2022.

"Кодекс WADA предусматривает ограничения, которые заключаются в следующем. Во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут участвовать в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих., результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене", - сказал Гоцул в интервью Meta-ratings.

Также Гоцул ответил, когда Украине следует ожидать решения о наказании от WADA.

"Это зависит от того, в какой срок WADA рассмотрит итоги расследования по Украине и вынесет решение о наказании. Я не исключаю, что это произойдет очень быстро и в ближайшее время. В связи с этим действительно станет вопрос об участии украинских спортсменов в зимней Олимпиаде", - рассказал Гоцул.

В чем именно WADA обвиняет НАДЦ Украины

Согласно результатам расследования WADA, которое началось в 2019 году и длилось в течение двух лет, в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

В ходе операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть по ошибке классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Отчет WADA касательно НАДЦ Украины не является окончательным, расследование будет продолжаться. Представители операции "Геркулес" приняли все необходимые шаги и передали собранную информацию для изучения соответствующим инстанциям.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, которое было подписано сторонами.

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