Допуск юношеских команд России к международным соревнованиям: УАФ отреагировала на скандальное решение УЕФА

Украина будет бойкотировать все матчи с участием россиян и призвала к этому другие ассоциации.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила решение УЕФА вернуть российские команды в возрастной категории U-17 к международным соревнованиям.

Соответствующее заявление УАФ опубликовала на своем официальном сайте.

В руководящей организации украинского футбола отметили, что не будут участвовать ни в каких соревнованиях, к которым будут допущены команды из России, и призвали другие ассоциации УЕФА также бойкотировать матчи с представителями государства-террориста.

"УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ. УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопуске всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой этих организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, является безосновательным и толерует российскую агрессивную политику.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть это решение и оставить в силе прошлое решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", – говорится в заявлении УАФ.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выдал вопиющее заявление о том, что лишение российских детей права выступать на европейской арене является прямой дискриминацией.

В свою очередь, Англия отказалась играть с юношескими сборными России, которые УЕФА допустил к международным соревнованиям.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

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