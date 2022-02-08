Допустили за 5 минут до старта: украинскую сноубордистку чуть не сняли с ОИ-2022 - что случилось

Допустили за 5 минут до старта: украинскую сноубордистку чуть не сняли с ОИ-2022 - что случилось

Аннамари Данча рисковала вообще не выступить на соревнованиях в Пекине.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча могла лишиться права принять участие на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Перед началом квалификационных соревнований 31-летнюю украинку чуть не сняли со стартового протокола. Дело в том, что по прибытии в Китай Аннамари сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка отправилась на самоизоляцию, но накануне основного старта она получила несколько негативных тестов и была допущена к соревнованиям.

Данча готовилась к квалификационным заездам, однако незадолго до ее выступления организаторы сообщили, что из-за проблем с тестом она не будет допущена к соревнованиям.

В конце концов с помощью представителей НОК Украины Аннамари отстояла свое право выступить на Олимпийских играх. Организаторы дали разрешение украинке участвовать в соревнованиях всего за 5 минут до ее первой попытки.

"И здесь уже когда я на старте, оставалось пять пар передо мной. Ко мне подходят, говорят, что я не могу стартовать, потому что у меня плохие тесты. Я видела, что здесь есть наша поддержка, были представители НОК, я ем давай звонить, чтобы высылали тесты, начала бороться, отстаивать себя, очень тяжело теперь как-то, это стресс, мне было очень трудно собраться на первую попытку, но многие меня поддерживали, я очень благодарна.

Мне за пять минут до выхода сказали, что я допущена. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время - ужаснулась. Но во второй попытке думаю гораздо лучше", - рассказала Данча в комментарии Суспільне Спорт.

К сожалению, эти проблемы повлияли на результат украинской спортсменки. Данча закончила соревнование на 26-м месте и не сумела пробиться в 1/8 финала.

Для украинской сноубордистки Олимпиада в Пекине стала четвертой в карьере. Лучшим ее результатом было 16-е место на Играх в Ванкувере в 2010 году.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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