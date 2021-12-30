"Дорога в Украину закрыта": известный теннисист прокомментировал отъезд Тимощука и Ракицкого в Россию

Стаховский поддерживает дружеские отношения с ассистентом главного тренера "Зенита".

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к отечественным спортсменам, которые ездят выступать в Россию. В частности, экспертная ракетка Украины прокомментировал свои отношения с Анатолием Тимощуком, работающим ассистентом главного тренера "Зенита".

"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Он тогда вернулся туда из Баварии. Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, с его отношением к команде, жизни.

Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда уехал. Но в Украине произошло такое отношение к нему, он понимал, на что идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону.

До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта", — рассказал Стаховский в интервью Sport Arena.

Также фанат киевского "Динамо" поделился своим мнением о еще одном украинце в России — Ярославе Ракицком.

"С Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично. Плюс он уехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор" и несет за него ответственность", — отмечает теннисист.

Читайте также:

"Подтвердил, что не любит Украину": Стаховский возмутился появлением Ломаченко в ринге с флагом родного города

"Из Украины в сердце": известный теннисист трогательно простился со сборной

"Оторванные от реальности": футболисты сборной Украины оскандалились из-за фото с российским рэпером