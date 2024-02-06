Дорогостоящий новичок "Шахтера" травмировался в расположении олимпийской сборной Бразилии

Марлон Гомес получил повреждение, который может отсрочить его дебют за донецкий клуб.

Зимний новичок донецкого "Шахтера" Марлон Гомес получил травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Как сообщает издание Globo, 20-летнему полузащитнику диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги. Повреждение он получил в матче отбора к Олимпиаде-2024.

Ожидается, что ля восстановления бразильцу понадобится 3-4 недели. В то же время, как сообщает ТаТоТаке, источники в "Шахтере" заверили в том, что травма игрока не столь серьезна.

"Перелома нет, и Марлон сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели, максимум", – сказал источник в донецком клубе.

Отмечается, что более точный диагноз будет известен чуть позже, после полного обследования.

Марлон Гомес перешел в "Шахтер" 26 января, подписав с "горняками" контракт до конца 2028 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер бразильца обошелся в 12 млн евро, еще 4 млн евро его бывший клуб "Васко да Гама" может получить бонусами.

Марлон Гомес – воспитанник "Васко да Гама", за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.

В прошлом сезоне хавбек провел за бразильский клуб 27 матчей во всех турнирах, отличившись одним ассистом. В его активе также выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23.

Напомним, уже совсем скоро "Шахтер" стартует в "еврокубковой весне". Первые официальные матчи нового года подопечные Марино Пушича сыграют 15 и 22 февраля против французского "Марселя". На кону будет стоять выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте также:

УПЛ возвращается: стало известно расписание первых в 2024 году матчей чемпионата Украины по футболу

ФИФА объявила место проведения матча-открытия и финала чемпионата мира-2026

Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты всех матчей