Дорощук остановился в шаге от медали в прыжках в высоту на ЧМ-2025

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук остановился в шаге от медали на чемпионате мира-2025 в Токио.

24-летний уроженец Кропивницкого в финале занял четвертое место с результатом 2,31 метра. Планка 2,34 метра украинцу не покорилась.

Дорощук во второй раз выступил в финале чемпионата мира. На ЧМ-2023 в Будапеште он стал 13-м с результатом 2,20 метра.

"Золото" мирового первенства завоевал новозеландец Хэмиш Керр, который взял высоту 2,36 метра. "Серебро" выборол южнокореец Ву Санхек – 2,34 метра. А бронзовым призером стал чех Ян Штефела (2,31 метра), обойдя Дорощука из-за меньшего количества попыток.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки в высоту, финал (мужчины)

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,36 м

2. Ву Санхек (Республика Корея) – 2,34 м

3. Ян Штефела (Чехия) – 2,31 м

4. Олег Дорощук (Украина) – 2,31 м

Отметим, что в этом сезоне Дорощук завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, взяв высоту 2,30 метра.

В прошлом сезоне Олег также выборол "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С этим же результатом он стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что украинец Михаил Кохан с личным рекордом остановился в шаге от пьедестала в метании молота на ЧМ-2025.