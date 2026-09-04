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Дорощук разделил "бронзу" с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги
Олег Дорощук третий раз подряд финишировал на подиуме в финале сезона Бриллиантовой лиги.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал бронзовым призером финала Бриллиантовой лиги, который состоялся в бельгийском Брюсселе.
25-летний уроженец Кропивницкого завершил соревнования с результатом 2,25 метра. Украинец разделил "бронзу" с олимпийским чемпионом Токио-2020 итальянцем Джанмарко Тамбери, которому покорилась аналогичная высота.
"Золото" завоевал поляк Матеуш Колодзейски (2,28 метра), который по попыткам опередил серебряного призера американца Джувона Харрисона (2,28 метра).
Финал Бриллиантовой лиги-2026. Прыжки в высоту (мужчины)
1. Матеуш Колодейски (Польша) — 2,28 метра
2. Джувон Гаррисон (США) — 2,28 метра
3. Олег Дорощук (Украина) — 2,25 метра
3. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,25 метра
Для Дорощука это третий подряд подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги. В 2024 и 2025 годах украинский прыгун становился вице-чемпионом.
Добавим, что женский финал сезона Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту состоятся в субботу, 5 сентября, в 21:10 по киевскому времени. Украину будут представлять Ярослав Магучих и Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что Дорощук завоевал "серебро" чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике в прыжках в высоту.