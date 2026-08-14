Дорощук завоевал "серебро" чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике в прыжках в высоту

Олег Дорощук / © Associated Press

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Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "серебро" чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в английском Бирмингеме.

В финале Дорощук показал результат 2,30 метра. Золотую награду завоевал итальянец Джанмарко Тамбери, который взял планку 2,32 метра. Бронзовым призером стал итальянец Маттео Сиоли — 2,27 метра.

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Для Дорощука это вторая подряд медаль на чемпионатах Европы: в 2024 году он выборол "бронзу", а теперь — "серебро".

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Тамбери же после победы на текущем континентальном первенстве стал четырехкратным чемпионом Европы по прыжкам в высоту (2016, 2022, 2024, 2026).

Отметим, что еще два представителя Украины, Роман Петрук и Дмитрий Никитин, не смогли преодолеть квалификацию.

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту, финал (мужчины)

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,32 метра

2. Олег Дорощук (Украина) — 2,30 метра

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3. Маттео Сиоли (Италия) — 2,27 метра

Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который состоится в субботу, 15 августа, начало — в 22:07 по киевскому времени.

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