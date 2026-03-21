Дорощук завоевал "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту

Олег Дорощук / © Associated Press

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "золото" чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском городе Торунь.

24-летний уроженец Кропивницкого триумфовал с результатом 2,30 метра. Эту высоту он взял с первой попытки.

В борьбе за "золото" украинец благодаря меньшему количеству использованных попыток обошел мексиканца Эрика Портильо (2,30 метра), который стал серебряным призером.

Бронзовую награду разделили ямаец Реймонд Ричардс и южнокореец Ву Санхек — обоим покорилась высота 2,26 метра.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту, мужчины

1. Олег Дорощук (Украина) 2,30 метра

2. Эрик Портильо (Мексика) 2,30 м

3. Реймонд Ричардс (Ямайка) 2,26м

3. Ву Санхек (Республика Корея) 2,26 м

Для Дорощука это первая в карьере победа на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Теперь он действующий чемпион и мира, и Европы в помещении.

В целом для Украины это третья медаль на ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении и второе "золото".

Ранее сообщалось, что Украина завоевала двойной подиум в прыжках в высоту среди женщин на ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении: Ярослава Магучих выборола "золото", а Юлия Левченко стала серебряной призеркой.