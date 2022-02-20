Дортмундская "Боруссия" сокрушительной победой над соперником из Менхенгладбаха продолжила борьбу за чемпионство

Дортмундская "Боруссия" сокрушительной победой над соперником из Менхенгладбаха продолжила борьбу за чемпионство

"Шмели" забили сопернику шесть голов.

В рамках 2 3-го тура немецкой Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд дома уверенно обыграла "Боруссию" Менхенгладбах – 6:0 .

Начало разгрома на 26-й минуте положил Марко Ройс. Через десять минут Дониелл Мален удвоил преимущество дортмундского клуба.

После перерыва "шмели" продолжили уничтожать соперника – в воротах гостей отличились Мариус Вольф, Эмре Джан и Юссуфа Мукоко, а Марко Ройс оформил дубль.

"Желто-черные" занимают второе место в Бундеслиге. "Лошата" на 13-й позиции.

В следующем туре дортмундцы сыграют с "Аугсбургом". Менхегладбахская команда встретится с "Вольфсбургом".

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