"Досадно, что наш футбол не может объединиться даже во время войны": Ребров осудил скандальное решение "Динамо"

"Досадно, что наш футбол не может объединиться даже во время войны": Ребров осудил скандальное решение "Динамо"

Сергей Ребров объяснил, почему позиция столичного клуба абсолютно ошибочна.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров раскритиковал решение киевского "Динамо" не отпускать своих игроков в конце апреля готовиться со сборной Украины к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022

"Решение "Динамо" не отпускать своих игроков в тот срок, который определил главный тренер сборной Украины неправильное и некрасивое. Это лично мое мнение. Я уважаю "Динамо", я уважаю Мирчу Луческу, который много сделал для команды, но сейчас главная задача всей футбольной Украина заключается совсем в другом…

Не имеет значения, кто наставник сборной Украины - он тренер главной команды страны и ему нужно помогать. А еще - доверять. Я еще раз подчеркиваю то, что уважаю Луческу, но он - клубный тренер. К тому же, не украинец. К тому же не ответственный за результат сборной.

Сборная всегда должна быть на первом месте, а когда клуб не участвует в соревнованиях, стоит ли об этом вообще говорить? Аргументы "Динамо" я не воспринимаю только потому, что главному тренеру сборной лучше знать, как ему готовить свою команду. А те матчи, которые спланировали динамовцы, нужно просто отдать сборной. Думаю, что соперники не будут против игр с национальной командой.

Обидно, что наш футбол не может объединиться даже во время войны. Очень досадно. Матчи сборной - это очень важный именно объединяющий фактор. Сейчас не то время, когда нужно продолжать выяснять отношения с УАФ, вспоминать какие-то обиды.

Мне очень жаль футболистов. Я уверен, что Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Георгий Бущан и другие просто живут этим матчем против Шотландии. Надеюсь, что никакого наказания по отношению к игрокам не будет, и стороны найдут общий язык. Я еще раз скажу, что уважаю Мирчу Луческу, но он - это не все "Динамо". Считаю, что сейчас только украинцы должны решать судьбу своей сборной. Это моя точка зрения, а у руководства клуба она может быть другая", - цитирует Реброва Команда №1.

Напомним, "Динамо" отказалось 29 апреля отпустить своих игроков в сборную Украины, как об этом просил тренерский штаб национальной команды. Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что 12 игроков "бело-синих", вызванных в национальную команду, прибудут в распоряжение тренерского штаба "сине-желтых" 23 мая.

Решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

Кроме того, позицию руководства киевского клуба нещадно раскритиковали ультрас "Динамо".

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