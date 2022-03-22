"Досадно, что я с этой мразью играл в одной сборной": Алиев жестко "разнес" Тимощука за предательство Украины

"Досадно, что я с этой мразью играл в одной сборной": Алиев жестко "разнес" Тимощука за предательство Украины

Александр дал справедливую оценку экс-партнеру по национальной команде.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением об Анатолии Тимощуке, который после вторжения России в Украину не сделал ни одного публичного заявления, а также не покинул должность ассистента главного тренера санкт-петербургского "Зенита".

"Пожму ли руку Тимощуку? Нет, никогда. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо надеть, российские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги ему главное. А то, что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше российский флаг взял, с ним бегал. Мне очень досадно, что я с этой мразью играл в одной сборной.

Я знал, что он отличный жополиз, всегда влезет в задницу. Какой он патриот? Для него главное - бабло. Никто не говорит, чтобы он сюда приехал, какое-нибудь слово сказать в поддержку своей страны. Ты родился в Луцке. Посмотри, я не знаю, общается Андрюха Воронин или нет, но я их поддерживаю: Рака, Ворону... Люди взяли, разорвали контракты и только. Очевидно, что люди переживают за страну. А этот осел сидит на "Газпром Арене" и подсказывает людям.

Есть украинцы, а есть хохляцкая натура. Хохол, он такой, как у нас мародеры. Вот эта падаль относится к хохлам. Вот эту падлу взять, посреди стадиона "Олимпийского", и чтобы каждый подходил и избивал его палкой", - сказал Алиев в интервью YouTube-канала "Бомбардир".

11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов, наград, почетных званий и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Тимощук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.

Читайте также:

"Поставил деньги выше совести и народа Украины": Федецкий пристыдил Тимощука за молчание о войне

Рекордсмена сборной Украины Тимощука собрались лишить звания почетного гражданина в родном городе

Украинский тренер о Тимощуке и Ордеце: без предателей не было ни одной нации