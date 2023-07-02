"Досадно, но это так": промоутер рассказал, с кем Фьюри планирует провести свой следующий бой

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

По его информации, бой между "Цыганским королем" и представителем смешанных единоборств будет выставочным.

"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Это то, что я слышал. Очевидно, это будет выставочный бой. Без нокдаунов и всего прочего. Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так, это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри бьется с Александром Усиком.

Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился абсолютный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему", – приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. В начале апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа, который планируют организовать в конце лета.

В то же время, объединительный бой между Усиком и Фьюри может состояться в декабре 2023 года в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что украинец и британец получат космические гонорары, если согласятся выйти в ринг.

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