Досадное поражение: "Шахтер" в ярком матче проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

В среду, 5 октября, донецкий "Шахтер" провёл поединок с мадридским "Реалом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 2:1 .

Счет матча открыл на 13-й минуте Родриго, пробив со среднего расстояния. Бразилец вогнал мяч под правую стойку – Анатолий Трубин не достал. В середине первого тайма Винисиус по передаче автора первого гола прострелил в левый нижний угол ворот.

В конце первой 45-минутки Александр Зубков сократил отставание. Украинец мастерски одним прикосновением обработал безупречную поперечную передачу от Богдана Михайличенко и отправил круглого в нижний левый угол ворот.

Во втором тайме команды имели множество моментов отличиться, однако этого не произошло.

В другом матче группы F РБ "Лейпциг" на домашнем поле победил шотландский "Селтик" (3:1).

После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения "Реала" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте. Лидирует в группе "Реал" с 9 очками. РБ "Лейпциг" набрал первые три очка и поднялся на третье место, а "Селтик" с одним очком – последний.

Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" – "Реал", "Селтик" – РБ "Лейпциг".

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