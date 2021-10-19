Досадный автогол и бразильская феерия: "Шахтер" разгромно проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

Подопечные Роберто Де Дзерби ничего не смогли противопоставить "Королевскому клубу" в столице Украины.

Донецкий "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве закончился разгромным поражением украинского клуба со счетом 0:5.

Испанский гранд с первых минут взял инициативу в свои руки и совершил несколько опасных подходов к воротам Анатолия Трубина. Уже на третьей минуте Карим Бензема остро пробил рядом со штангой, а вскоре в игру дважды вступил голкипер "горняков" - сначала Трубин парировал дальний удар Тони Крооса, а затем потянул выстрел Винисиуса Жуниора.

До перерыва Трубин еще несколько раз спасал донецкую команду, однако сохранить ворота "сухими" ему не удалось. На 38-й минуте "Шахтер" пропустил и сделал это в очень досадной манере. Лукас Васкес вырезал диагональную передачу на Бензема, Сергей Кривцов пытался перехватить ее, но срезал мяч в собственные ворота.

В перерыве Роберто Де Дзерби сделал радикальный ход - снял с игры Соломона и Тете, выпустив на поле Маркоса Антонио и Марлоса. Однако лучше от этого не стало - мадридский клуб достаточно быстро забил еще два гола в ворота хозяев. На 51-й минуте Бензема отдал перед штрафной на Модрича, тот гениальной передачей нашел Винисиуса, которому не составило труда протолкнуть мяч мимо Трубина.

На 56-й минуте Винисиус оформил дубль. Бразилец словно на велосипеде обошел Додо и Кривцова, после чего непринужденно поразил сетку ворот "Шахтера".

На этом избиение донецкого клуба не закончилось. На 65-й минуте Винисиус к своим двум голам добавил еще и результативную передачу. Получив пас на ход от Бензема, Жуниор выкатил в центр на Родриго, а тот отправил мяч под перекладину.

У "Шахтера" был шанс забить гол престижа на 68-й минуте, но "горняки" им не воспользовались. Помешал им это сделать Тибо Куртуа. Вратарь "Реала" чудом парировал удар в падении от Фернандо, после чего справился и с выстрелом Марлоса.

"Реал" же свои моменты не терял. В компенсированное время Бензема забил пятый гол, установив окончательный счет в поединке.

В параллельном матче этой группы миланский "Интер" дома победил тираспольский "Шериф" - 3:1.

После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) - на втором месте, "Интер" (4) - третий, "Шахтер" (1) - последний.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" - "Шахтер", "Шериф" - "Интер".

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