Досрочное "золото": определился чемпион Нидерландов по футболу

ПСВ

ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов по футболу сезона-2025/26.

Клуб из города Эйндховен гарантировал себе "золото" за пять туров до конца чемпионата благодаря отрыву в 17 очков от ближайшего преследователя — "Фейеноорда".

ПСВ в третий раз подряд стал чемпионом Нидерландов по футболу. В целом это 27-е чемпионство эйндховенцев в истории.

Рекордсменом по этому показателю остается "Аякс" — амстердамцы выигрывали чемпионат Нидерландов 36 раз. ПСВ занимает второе место по количеству титулов, третьим идет "Фейеноорд" (16 побед).

Ранее сообщалось, что украинский футболист "Аякса" Александр Зинченко перенес операцию после тяжелой травмы колена.