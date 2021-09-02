Достала секс-игрушку: польская боксерша спровоцировала драку на дуэли взглядов (видео)

Ева Бродницкая ткнула в лицо соперницы фаллоимитатором, после чего вспыхнул конфликт.

Скандальный инцидент произошел во время дуэли взглядов перед поединком ММА между полькой Евой Бродницкой и ее соотечественницей Аньелой Богуш.

Бродницкая пришла на процедуру с подарком для своей соперницы, завернутым в розовый пакет. Перед тем, как заглянуть оппонентке в глаза, Ева неожиданно достала из пакета фаллоимитатор. Она держала предмет за спиной, после чего подошла к Богуш и преподнесла секс-игрушку просто к ее рту.

Аньела не обрадовалась такому подарку и швырнула фаллоимитатором в свою соперницу, которая начала смеяться над ней. В итоге между девушками разгорелась перепалка, которая быстро переросла в драку. Чтобы успокоить спортсменок, вмешаться в женские разборки пришлось сотрудникам службы безопасности.

Отметим, что поединок по правилам смешанных единоборств закончился победой Богуш техническим нокаутом в третьем раунде. Она досрочно выиграла все три свои бои в ММА.

Бродницкая, которая принесла на дуэль взглядов фаллоимитатор, дебютировала в ММА. До этого она провела 21 поединок в боксе, одержав 20 побед.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российская красавица из ММА полностью обнажилась на взвешивании. Позже она рассказала эксклюзивные детали громкой истории.

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