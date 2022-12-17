Досталось даже Шевченко: Зозуля "разнес" ФИФА из-за запрета выступить Зеленскому перед финалом ЧМ-2022

Бывший форвард национальной сборной и один из самых известных волонтеров в украинском футболе Роман Зозуля подверг жесткой критике ФИФА, которая отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с призывом к миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

"ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Мудаки! Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?

Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой "спорт вне политики".

Но у меня только вопрос к УАФ: "А вы там долго спать будете или, может, тоже как-нибудь отреагируете?" – написал Зозуля на своей странице в Instagram.

Кроме того, Зозуля "разнес" бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко за совместное фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сделанное накануне.

"А это посол благотворительной платформы United24 Андрей Шевченко на фото с президентом ФИФА, который сегодня отказал президенту Украины в выступлении перед финалом ЧМ.

Так может Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента? Или он может только вести переговоры с депутатами, чтобы с его бизнес-партнера, российского олигарха Абрамовича, сняли санкции?" — написал Зозуля в Instagram.

instagram.com/zozulyaroman

Напомним, финальный поединок ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. В решающей битве за трофей сойдутся сборные Аргентины и Франции.

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