"Достаточно просто обычной пилы": экс-тренер "Шахтера" дал Путину неожиданный совет

Итальянский специалист разочарован и обеспокоен происходящим на востоке Украины.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Невио Скала дал совет президенту России Владимиру Путину, который накануне объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

74-летний итальянский специалист призвал Путина "взять пилу и укоротить на шесть метров стол, который отдаляет его от общения с другими людьми".

"Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там полтора года, это были прекрасные месяцы, которые я прожил бы снова.

Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется тому, что происходит, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют. Какой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротил на шесть метров стол, который отдаляет его от общения с другими людьми. Достаточно просто обычной пилы, а она ничего не стоит.

Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет невоинственное вторжение, возможно, эффективнее замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда самое мудрое", - цитирует Скалу Napoli Magazine.

Напомним, Скала возглавлял "Шахтер" с января по сентябрь 2002 года. Итальянец стал первым тренером, который привел "горняков" в титул чемпиона Украины. В сезоне-2001/02 он оформил исторический для "оранжево-черных" золотой дубль, также выиграв Кубок Украины.

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