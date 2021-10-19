"Достигнет успеха в карьере": тренер "Реала" рассказал о перспективах Лунина в клубе

"Достигнет успеха в карьере": тренер "Реала" рассказал о перспективах Лунина в клубе

Сейчас Андрей является стабильным игроком запаса.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о перспективах украинского вратаря Андрея Лунина в клубе.

Об этом итальянский специалист отметил на предматчевой пресс-конференции, которая была посвящена поединку 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"Лунин должен прогрессировать и становиться лучше, но он очень хорошо играет. Я уже разговаривал с ним и сообщил, что дам ему определенное количество минут по ходу сезона. Однако, нужно понимать, что перед Луниным есть Тибо Куртуа, который является одним из лучших вратарей мира на сегодняшний день.

Все видят, что Лунин — хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", — сказал Анчелотти.

Недавно в СМИ появилась информация, что Лунин намерен распрощаться с "Реалом". Юного голкипера совершенно не устраивает роль запасного, которую он занимает, находясь за спиной именно Куртуа.

Действующее соглашение Лунина со "сливочными" рассчитано до середины 2024 года;

Андрей перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;

С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч. В этом сезоне вратарь еще не провел ни одного поединка за клуб.

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Добавим, что игра "Шахтер" — "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени на НСК "Олимпийский". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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