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Достижение с горьким привкусом: голкипер "Баварии" установил исторический рекорд чемпионатов мира

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Достижение с горьким привкусом: голкипер "Баварии" установил исторический рекорд чемпионатов мира

Фото: Associated Press

Мануэль Нойер побил вратарский рекорд по количеству матчей на Мундиалях, но его команда вылетела из ЧМ-2022.

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу.

Матч заключительного тура ЧМ-2022 против Коста-Рики стал для Нойера 19-м на планетарных первенствах.

Таким образом, он вышел на первое место в истории Мундиалей по количеству поединков среди вратарей. Нойер побил рекорд немца Зепа Майера и бразильца Клаудио Таффарела, сыгравших на ЧМ по 18 встреч.

Всего в активе Нойера 117 матчей в составе сборной Германии. Он является бронзовым призером ЧМ-2010, победителем ЧМ-2014, а также брал с Бундестим "бронзу" Евро-2012, которое принимали Украина и Польша.

Напомним, сборная Германии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:4, однако это не спасло Нойера и Ко от вылета из турнира. В параллельном матче Япония сотворила футбольное чудо и сенсационно победила команду Испании – 2:1.

  • Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.
  • В 1/8 финала японцы будут играть с Хорватией, а испанцы будут противостоять сборной Марокко.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
620
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