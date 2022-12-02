Достижение с горьким привкусом: голкипер "Баварии" установил исторический рекорд чемпионатов мира

Мануэль Нойер побил вратарский рекорд по количеству матчей на Мундиалях, но его команда вылетела из ЧМ-2022.

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу.

Матч заключительного тура ЧМ-2022 против Коста-Рики стал для Нойера 19-м на планетарных первенствах.

Таким образом, он вышел на первое место в истории Мундиалей по количеству поединков среди вратарей. Нойер побил рекорд немца Зепа Майера и бразильца Клаудио Таффарела, сыгравших на ЧМ по 18 встреч.

19 – Manuel Neuer является написание его 19th appearance на #FIFAWorldCup в настоящее время, becoming goalkeeper with outright most appearances в истории competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX — OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022

Всего в активе Нойера 117 матчей в составе сборной Германии. Он является бронзовым призером ЧМ-2010, победителем ЧМ-2014, а также брал с Бундестим "бронзу" Евро-2012, которое принимали Украина и Польша.

Напомним, сборная Германии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:4 , однако это не спасло Нойера и Ко от вылета из турнира. В параллельном матче Япония сотворила футбольное чудо и сенсационно победила команду Испании – 2:1 .

Япония набрала 6 очков и сенсационно вышла в плей-офф с первого места. Испания (4) пробилась в 1/8 финала со второй строчки, опередив немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Германия (4) и Коста-Рика (3) простились с Мундиалем.

В 1/8 финала японцы будут играть с Хорватией, а испанцы будут противостоять сборной Марокко.

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