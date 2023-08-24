"Достойны быть свободными": Харлан, Усик, Шевченко и другие спортсмены поздравили с Днем Независимости Украины

В четверг, 24 августа, Украина отмечает День Независимости.

С 32-летием провозглашения Независимости государство и соотечественников поздравили украинские спортсмены, благодаря которым сине-желтый флаг поднимается на международных соревнованиях.

У себя в соцсетях они опубликовали фото и видео с теплыми словами поздравлений в адрес Украины.

Ольга Харлан (фехтование)

"С Днем Независимости, свободная страна, свободный народ! Спасибо за несгибаемость, за силу, за веру! Спасибо нашим защитникам за борьбу ради мира и свободы на нашей земле. Спасибо за мотивацию идти дальше! Спасибо за жизнь! Мы обязательно победим! Верим! Слава Украине! Слава ВСУ", – написала Харлан.

Владимир Кличко (бокс)

"Сегодня 32-й День Независимости Украины. Слава Героям! Слава Украине", – написал Кличко-младший.

Жан Беленюк (греко-римская борьба) и Ярослав Амосов (ММА)

"Независимая тренировка независимых спортсменов в независимой Стране. С Праздником!", – подписали Беленюк и Амосов совместное фото из спортзала.

Роман Зозуля (футбол)

"Треть нашей официальной независимой жизни боремся и доказываем миру, что мы достойны быть свободными. На самом деле доказываем веками. Так бывает, когда сосед – придурок. И мир, как будто, соглашается, но у него есть еще свои интересы.

Наша независимость – только в наших руках. Начинается она с поступка, решения и выбора каждого из нас. Слава воинам, медикам и волонтерам, делающим свой выбор каждый день! Слава каждому, кто их в этом поддерживает! С Днем Независимости Украины!", – написал Зозуля.

Андрей Пятов (футбол)

"Наша семья поздравляет всех украинцев с Днем Независимости. Так и будет. Весь мир уже это понял, кроме черной дыры, которая рядом и тянет свои грязные скрученные конечности к нашим самым красивым в мире подсолнухам, пытается запачкать, касаясь, нашу светлую нацию и сломать то, чего никогда не имела сама – силу духа. Но наша любовь к стране, это смертельный яд для врагов. Они силой и ненавистью, а мы любовью и единством", – написал Пятов.

Андрей Шевченко (футбол)

"Хочу поздравить всю Украину и тех, кто разделяет наши ценности и помогает нам, с Днем Независимости! Сегодня наша страна проходит самое сложное, самое болезненное испытание в своей истории, но благодаря усилиям и единству каждого из нас мы обязательно победим.

Спасибо каждому, кто защищает Украину на фронте! Вечная слава тем, кто отдал за нее жизнь! С Днем Независимости! Слава Украине!" – сказал Шевченко в видеообращении.

Александр Усик (бокс)

"Дорогие украинцы, хочу поздравить вас с Днем Независимости. Особенно тех ребят, которые сейчас защищают нашу страну от врага. Ребята, вы – сила, и вы приближаете нашу победу. Слава Богу за все и слава Украине", – сказал Усик в видеообращении.

Александр Шовковский (футбол)

"Не вмруть ніколи в Україні ні слава ні воля! Вже нам, браття українці, усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці! І пануємо ми, браття, у своїй сторонці… С Днем Независимости, Моя Украина! Слава на Украине Слава нации. Слава ВСУ. Все будет Украина", – написал Шовковский.

Андрей Лунин (футбол)

"С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, непоколебимой веры, семейного уюта и счастливого будущего в процветающей свободной Украине! Слава Украине!! Слава ВСУ", – подписал Лунин семейное фото в вышиванках.

Напомним, накануне, 23 августа, мы сообщали, как украинские спортсмены поздравляют с Днем Флага.

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