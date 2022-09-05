Достойный ответ: Усик в комической форме посмеялся над заявлением Фьюри, который пообещал уничтожить украинца

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посмеялся над британцем Тайсоном Фьюри и его заявлением.

Так, украинский боксер с юмором воспринял слова чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, когда заявил, что уничтожит его.

Усик на своей странице в Instagram выложил три фотографии, где улыбается якобы после слов британца.

"Когда увидел обращение от Фьюри", — подписал фото Усик.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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