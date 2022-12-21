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Достойный поступок: футболисты главной сенсации ЧМ-2022 отказались от призовых

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Достойный поступок: футболисты главной сенсации ЧМ-2022 отказались от призовых

Фото: Associated Press

Средства будут направлены на помощь бедным семьям.

Футболисты национальной сборной Марокко в полном составе отказались от призовых за ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Об этом сообщает болельщик команды Халед Бейдун в Twitter.

Средства будут направлены на помощь бедным семьям в Марокко. За свое выступление на Мундиале марокканцы заработали 25 миллионов долларов.

Но не все деньги достанутся футболистам. Часть заработанных средств пойдет на федерацию, которая вложит их на развитие местного футбола.

Напомним, что сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу, став первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу.

В поединке за третье место на ЧМ-2022 сборная Марокко уступила Хорватии — 2:1.

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Дата публикации
Просмотры
1253
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