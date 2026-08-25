Довбик дебютировал за новый клуб в чемпионате Италии

Артем Довбик / facebook.com/bfc1909official

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Форвард сборной Украины Артем Довбик официально дебютировал за "Болонью", куда этим летом отправился в аренду из "Ромы".

29-летний украинец вышел на замену на 60-й минуте матча первого тура итальянской Серии А против "Лацио".

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С учетом компенсированного времени Артем провел на поле около 37 минут, за которые трижды коснулся мяча. "Болонья" в итоге потерпела поражение со счетом 0:1.

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Единственный гол в этом матче римляне забили на 59-й минуте, когда отличился Давид Фраттези.

В следующем туре "Болонья" 31 августа на выезде встретится с "Аталантой", а "Лацио" днем ранее примет "Дженоа".

Напомним, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года с правом выкупа.

Артем перешел в "Рому" в августе 2024 года из испанской "Жироны" за 30,5 млн евро. Его контракт с волками рассчитан до лета 2029 года.

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В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" согласовал трансфер легионера из чемпионата Италии.

Также мы рассказывали, что футболист "Шахтера" и сборной Украины официально перешел в клуб из Саудовской Аравии.

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