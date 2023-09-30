Довбик и Цыганков не спасли: "Реал" разгромил "Жирону" и вышел на первое место в Ла Лиге (видео)

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова после неудачи опустилась на третье место.

Мадридский "Реал" на выезде разбил "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в центральном матче 8-го тура испанской Ла Лиги – 0:3 .

В первом тайме "сливочным" удалось дважды отличиться в течение четырех минут. Сначала на 17-й минуте Хоселу открыл счет после передачи Джуда Беллингема.

А на 21-й минуте Орельен Чуамени удвоил преимущество гостей, ассистировал французу Тони Кроос.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти довели дело до разгрома. На 71-й минуте Беллингем нанес результативный удар, воспользовавшись пасом от Хоселу.

Отметим, что в компенсированное время "бланкос" остались в меньшинстве – на 90+4-й минуте прямую красную карточку заработал Начо, но это уже не повлияло на итог игры.

Цыганков провел на поле только первый тайм, а Довбик был заменен на 60-й минуте. Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных.

После этой победы "Реал" (21 очко) вышел на первое место в Ла Лиге. "Жирона" (19 баллов) опустилась на третью позицию.

В следующем туре "Королевский клуб" примет "Осасуну", а команда Довбика и Цыганкова на выезде сыграет с "Кадисом". Оба матча состоятся 7 октября.

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