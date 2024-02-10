Довбик и Цыганков против Лунина: стали известны стартовые составы на матч Ла Лиги "Реал" – "Жирона"

Все трое украинцев примут участие в поединке с первых минут.

Мадридский "Реал" и "Жирона" объявили стартовые составы на центральный матч 24-го тура испанской Ла Лиги, который состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин и оба украинских игрока "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

"Реал": Лунин, Васкес, Чуамени, Карвахаль, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Запасные: Аррисабалага, Пинейро, Модрич, Хоселу, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюллер, Рамон.

"Жирона": Гассанига, Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес, Мартин, А. Гарсия, Цыганков, Порту, Савио, Довбик.

Запасные: Карлос, Фуидиас, Мартинес, Стуани, Б. Гарсия, Валери, Торре, Солис, Яакобишвили, Артеро.

Стартовый свисток в матче "Реал" – "Жирона" прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

После 23 туров "Реал" с 58 очками возглавляет таблицу Ла Лиги. "Сливочные" опережают "Жирону" на два балла.

Отметим, что в матче первого круга нынешнего розыгрыша чемпионата Испании, который состоялся 30 сентября 2023-го в Жироне, мадридский гранд разгромил подопечных Мичела.

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