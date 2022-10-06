Довбик и компания: "Днепр-1" объявил стартовый состав на третий матч в Лиге конференций

Поединок днепровского клуба с лихтенштейнским "Вадуцем" начнется 6 октября в 19.45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы Днепра-1 и лихтенштейнского Вадуца на матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Лучкевич, Танчик, Горбунов, Бланко, Когут, Балули, Назаренко, Громов

"Вадуц": Шанде, Трабер, Исик, Гассер, Фер, Гаич, Фоссо, Дарио, Чичек, Зуттер, Сасере

Запасные: Фозер, Эри, Гельзер, Хаслер, Омерович, Хаджи, Иодиче, Джокич, Джамайли, Пепси, Растодер, Добрес

Матч "Днепр-1" - "Вадуц" начнется сегодня, 6 октября, в 19:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины номинально домашний для днепрян поединок состоится на поле Кошицкой футбольной арены в словацком городе Кошице.

В другом противостоянии группы E нидерландский АЗ дома сыграет против кипрского "Аполлона". Этот матч также начнется 6 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

"Дніпро-1" в группе Лиги конференций: турнирное положение

После двух стартовых туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.

Поединки 4-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 13 октября: "Вадуц" - "Днепр-1", "Аполлон" - АЗ.

Напомним, в стартовом туре группового раунда третьего по престижности еврокубка днепровский клуб минимально уступил АЗ, после чего подопечные Кучера одержали уверенную победу над "Аполлоном".

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