Довбик нашел себе новый клуб — где продолжит карьеру форвард "Ромы"

Артем Довбик / © Associated Press

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Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик меняет клубную прописку.

29-летний украинец продолжит карьеру в итальянской "Болонье", сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Довбик будет выступать за "Болонью" на правах аренды — клубы уже договорились о переходе. Аренда Артема рассчитана до лета 2027 года.

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Переход Довбика напрямую связан с трансфером Сантьяго Кастро, который отправится в обратном направлении.

Ожидается, что уже во вторник, 28 июля, Артем пройдет медобследование и будет представлен игроком "Болоньи".

Переход Довбика в "Болонью" также подтверждает другой авторитетный инсайдер Николо Скира. По его информации, стороны достигли договоренности по аренде украинского футболиста.

Соглашение предусматривает, что часть заработной платы форварда продолжит выплачивать римский клуб. По данным источника, Довбик получает 3,5 млн евро в год.

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Ранее Фабрицио Романо сообщал, что решающую роль в решении Артема перейти в "Болонью" сыграл главный тренер команды Доменико Тедеско. Специалист провел разговор с Довбиком и убедил его.

Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из "Жироны" за 30,5 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинул "Дженоа" и стал игроком турецкого "Трабзонспора".

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Также мы рассказывали, что украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".

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