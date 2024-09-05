Довбик не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций: какая причина

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик не сможет сыграть за сборную Украины в сентябрьских матчах Лиги наций-2024/25 против Албании и Чехии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, повреждение, полученное Артемом еще в расположении римского клуба, не позволило ему полноценно работать в общей группе национальной команды.

Дополнительное обследование, проведенное в Праге, подтвердило, что на полное восстановление от травмы потребуется больше времени. Поэтому было принято решение о возвращении Довбика в лагерь "Ромы", где он продолжит работать под наблюдением местных врачей.

В сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины будет выступать во втором по силе дивизионе В. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе будут команды Чехии, Албании и Грузии.

В сентябре "сине-желтых" ждут два поединка, оба – в Праге. 7 сентября украинцы сыграют номинально домашний матч с Албанией, а затем 10 сентября проведут выездную встречу с Чехией.

Ранее сообщалось, что Довбика номинировали на "Золотой мяч-2024".

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