Довбик – о войне в Украине: смотришь на ситуацию в Буче, и слезы льются просто так

Довбик – о войне в Украине: смотришь на ситуацию в Буче, и слезы льются просто так

Артем пожелал украинским военным сил.

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик поделился эмоциями от войны с российскими оккупантами, которая продолжается на территории Украины.

"Не знаю, как-то разрывается все внутри. Смотришь на эту ситуацию, которая была у Бучи, и слезы льются просто так. В первую очередь, потому, что ты не можешь ничего сделать. От тебя ничего не зависит.

Когда началась война, я сказал жене, чтобы она уехала из Днепра в Черкассы. На тот момент мне казалось, что там будет спокойнее, так оно и оказалось. Некоторое время она была там, а затем, когда ситуация стала нестабильной, решили, что нужно уехать им за границу. Это был нелегкий период. Они ехали 350 километров два дня, а когда подъезжали в Винницу, началась бомбардировка аэропорта", — сказал футболист в комментарии Футбол NEWS.

Также он поблагодарил украинских военных, которые непрерывно защищают страну.

"Вооруженные силы Украины – это главная команда нашей страны на сегодня. Судьба всех украинцев сейчас в их руках и ногах. Глядя на то, как они одолевают врага, а в некоторых направлениях проводят контратаки, у меня появляется вера и гордость. Хочется пожелать им сил и чтобы быстрее все закончилось. Они в сердцах украинца, они герои", — сказал Довбык.

Напомним, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко после матча 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" получил необычное письмо от стюарда по имени Томми, которое решило помочь Украине в войне с Россией.

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