Довбик объяснил, чего не хватило сборной Украины для победы над Чехией в Лиге наций

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал результат матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Чехией.

Напряженный поединок в польском Вроцлаве завершился вничью 1:1 . После финального свистка Довбик дал флешинтервью, где рассказал, почему пропустил тренировку перед игрой и что помешало "сине-желтым" одержать победу.

"У меня было воспаление в колене. Сегодня чувствовал себя более-менее хорошо, но в конце матча уже был уставшим – тренер сделал замену. Это решение тренера, он видит, когда игрок устал.

Чехия – очень хорошая команда. Знаю одного игрока, был в "Жироне". Отлично против меня играл, и его напарник тоже. Моменты были, но не хватило хладнокровия в заключительных эпизодах.

Если сравнивать с первыми матчами, то четыре очка более-менее хороший результат для нас. Все немного устали, но четыре очка есть. Хотелось шесть", – сказал Довбик в комментарии для Суспильне Спорт.

После четырех туров сборная Украины с 4 очками находится на последнем месте в группе B1, которую с 7 баллами возглавляет Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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