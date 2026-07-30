Довбик официально сменил команду в чемпионате Италии

Артем Довбик / © Associated Press

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Итальянская "Болонья" арендовала у "Ромы" форварда сборной Украины Артема Довбика.

О переходе сообщается на официальном сайте "Болоньи".

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Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Болонья" может выкупить 29-летнего украинца у "Ромы" за 18 миллионов евро.

Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из "Жироны" за 30,5 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинул "Дженоа" и стал игроком турецкого "Трабзонспора".

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Также мы рассказывали, что украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".

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