- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
Довбик официально сменил команду в чемпионате Италии
Артем на правах аренды присоединился к "Болонье".
Итальянская "Болонья" арендовала у "Ромы" форварда сборной Украины Артема Довбика.
О переходе сообщается на официальном сайте "Болоньи".
Арендное соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Болонья" может выкупить 29-летнего украинца у "Ромы" за 18 миллионов евро.
Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из "Жироны" за 30,5 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.
В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинул "Дженоа" и стал игроком турецкого "Трабзонспора".
Также мы рассказывали, что украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".