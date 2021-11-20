Довбик оформил дубль: "Днепр-1" разобрался с "Александрией" и вышел на третье место в УПЛ (видео)

Команда Игоря Йовичевича совершила камбэк в домашнем поединке.
"Днепр-1" обыграл "Александрию" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Днепр-Арене" завершился волевой победой хозяев - 3:1.
На 19-й минуте Владислав Бабогло вывел "Александрию" вперед.
Однако еще до перерыва днепряне ответили тремя голами. В течение двух минут дубль оформил Артем Довбик. Сразу форвард забил с пенальти, а затем отличился с игры.
Еще один мяч в ворота гостей отправил Сергей Логинов.
- "Днепр-1" (31 балл) поднялся на третье место в УПЛ. "Александрия" с 23 очками осталась на шестой строчке.
- В следующем туре УПЛ днепряне 27 ноября сразятся с "Ворсклой", которая также претендует на попадание в еврокубки. "Александрия" 29 ноября примет "Зарю".
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