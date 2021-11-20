Довбик оформил дубль: "Днепр-1" разобрался с "Александрией" и вышел на третье место в УПЛ (видео)

Довбик оформил дубль: "Днепр-1" разобрался с "Александрией" и вышел на третье место в УПЛ (видео)

Команда Игоря Йовичевича совершила камбэк в домашнем поединке.

"Днепр-1" обыграл "Александрию" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Днепр-Арене" завершился волевой победой хозяев - 3:1 .

На 19-й минуте Владислав Бабогло вывел "Александрию" вперед.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Александрия - 0:1. Видео гола Бабогло (19`)

Однако еще до перерыва днепряне ответили тремя голами. В течение двух минут дубль оформил Артем Довбик. Сразу форвард забил с пенальти, а затем отличился с игры.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Александрия - 1:1. Видео гола Довбика (п) (28`)

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Александрия - 2:1. Видео гола Довбика (30`)

Еще один мяч в ворота гостей отправил Сергей Логинов.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Днепр-1 - Александрия - 3:1. Видео гола Логинова (41`)

"Днепр-1" (31 балл) поднялся на третье место в УПЛ. "Александрия" с 23 очками осталась на шестой строчке.

В следующем туре УПЛ днепряне 27 ноября сразятся с "Ворсклой", которая также претендует на попадание в еврокубки. "Александрия" 29 ноября примет "Зарю".

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