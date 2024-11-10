Довбик остался без тренера: "Рома" объявила об увольнении Юрича

Хорватский специалист проработал в римском клубе меньше двух месяцев.

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика объявила об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "волков".

Случилось это после поражения римлян от "Болоньи" (2:3) в домашнем матче 12-го тура Серии А.

"Мы хотим поблагодарить Ивана Юрича за его тяжелую работу в течение последних нескольких недель. Он справился с непростой обстановкой с высоким профессионализмом, и мы ему за это благодарны. Мы желаем ему всего самого лучшего в будущем. Поиски нового тренера уже начаты, о нем будет объявлено в ближайшие дни", – говорится в заявлении клуба.

49-летний хорватский специалист возглавил "Рому" 18 сентября после увольнения Даниэле Де Росси. Под его руководством римская команда провела 12 матчей: одержала 4 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

По информации ряда СМИ, новым наставником "Ромы" может стать опытный итальянец Роберто Манчини.

Проиграв четыре из пяти своих последних матчей в чемпионате Италии, команда Довбика с 13 очками занимает лишь 12-е место в Серии А.

В следующем туре Серии А, который состоится после международной паузы, Рома 24 ноября на выезде сыграет против Наполи.

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