Довбик перенес операцию после травмы и показался на костылях

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбык перенес операцию из-за разрыва сухожилия левого бедра.

Об этом 28-летний украинский футболист сообщил на своей странице в Instagram, показавшись на костылях.

"Травмы – это часть игры. Сосредоточен на восстановлении и возвращении сильнее. Спасибо за всю поддержку – это очень важно. До встречи скоро", – обратился Довбик к болельщикам.

Напомним, Артём травмировался в матче 19-го тура Серии А против "Лечче". Украинец на 60-й минуте вышел на замену, на 71-й забил гол, а на 86-й досрочно покинул поле из-за повреждения.

В этом сезоне Довбик провел 17 матчей за "Рому" во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Сейчас "Рома" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, на 7 очков отставая от лидера "Интера".

Ранее сообщалось, что титулованный европейский клуб договорился о переходе Зинченко.