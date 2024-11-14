Довбик получил нового тренера: наставник чемпионского "Лестера" возглавил "Рому"

Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера команды.

Как сообщается на официальном сайте "волков", 73-летний итальянский специалист подписал с римским клубом контракт до конца сезона-2024/25.

Отмечается, что после завершения текущего сезона Клаудио перейдет на должность главного исполнительного директора, где он будет советником владельца по всем спортивным вопросам в клубе, а также будет помогать с поиском нового главного тренера.

Добавим, что Раньери уже возглавлял "Рому" с 2009-го по 2011 год и в 2019-м.

Клаудио стал уже третьим главным тренером римлян в этом сезоне. Он заменил на посту хорвата Ивана Юрича, который в сентябре возглавил команду вместо Даниэле Де Росси.

Раньери известен своей работой во многих топовых европейских командах, среди которых "Атлетико", "Челси", "Ювентус" и "Интер".

Самым большим достижением в карьере итальянского специалиста считается сенсационное чемпионство АПЛ с "Лестером" в сезоне-2015/16.

Последним местом работы Раньери был "Кальяри", который он в прошлом сезоне спас от вылета из Серии А.

Напомним, "Рома" проиграла четыре из пяти своих последних матчей в чемпионате Италии и с 13 очками занимает лишь 12-е место в турнирной таблице.

В первом матче после международной паузы "волки" 24 ноября на выезде сыграют против "Наполи" в рамках Серии А.

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