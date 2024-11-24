Довбик попал в перекладину: "Рома" с новым тренером проиграла лидеру чемпионата Италии (видео)

В первом матче под руководством Клаудио Раньери "волки" потерпели поражение от "Наполи".

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде уступила "Наполи" в матче 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 54-й минуте – Ромелу Лукаку поразил ворота римского клуба после передачи Джованни Ди Лоренцо.

Довбик вышел в стартовом составе "волков" и провел на поле весь поединок. На 66-й минуте украинец был близок к тому, чтобы забить гол, но после его удара головой мяч попал в перекладину.

Обзор матча "Наполи" – "Рома"

Отметим, что это был первый матч римлян под руководством Клаудио Раньери, который заменил на посту главного тренера клуба хорвата Ивана Юрича. Ранее итальянский специалист уже возглавлял "волков" с 2009-го по 2011 год и в 2019-м.

Благодаря этой победе "Наполи" (29 очков) единолично возглавил таблицу Серии А. "Рома" имеет 13 пунктов и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Италии команда Довбика 2 декабря примет "Аталанту", а подопечные Антонио Конте днем ранее на выезде сразятся с "Торино".

Перед этим "Рома" в четверг, 28 ноября, в гостях встретится с "Тоттенхэмом" в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы.

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