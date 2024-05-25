Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев

Украинский форвард "Жироны" близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги.

Нападающий "Жироны" Артем Довбик повторил рекорд легендарного Андрея Шевченко по забитым голам среди украинских футболистов в одном сезоне в топ-5 лигах Европы.

24 мая Довбик оформил хет-трик в матче заключительного тура Ла Лиги против "Гранады" (7:0).

Благодаря этому Артем увеличил количество забитых голов в текущем розыгрыше чемпионата Испании до 24.

По этому показателю он повторил достижение Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев. Шевченко трижды забивал по 24 гола за "Милан" в Серии А: в кампаниях 1999/00, 2000/01 и 2003/04.

Также Довбик побил рекорд Кристана Стуани по количеству голов за "Жирону" в сезоне Ла Лиги. Уругвайскому форварду удалось забить 21 мяч за каталонский клуб в чемпионате Испании в сезоне-2017/18.

Отметим, что Довбик продолжает претендовать на трофей Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги. Хет-трик в ворота "Гранады" позволил украинцу снова возглавить бомбардирскую гонку, обойдя форварда "Вильярреала" Александера Серлота, на счету которого 23 гола.

Согласно регламенту, если два или больше футболистов завершат сезон с одинаковым количеством голов и одновременно станут лучшими бомбардирами, то они разделят награду – каждый из них получит приз Пичичи.

Довбик в этом сезоне уже не сыграет, а вот Серлот еще может улучшить свой голевой показатель – 25 мая "Вильярреал" на выезде встретится с "Осасуной".

Теоретические шансы стать лучшим бомбардиром сезона Примеры также сохраняют полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем (19 голов) и нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски (18 голов), однако им нужно забить в матчах заключительного тура чемпионата Испании пять и шесть мячей соответственно, чтобы догнать Довбика.

Напомним, "Жирона" финишировала на третьем месте в Ла Лиге, завоевав бронзовые награды. Это первые в клубной истории медали чемпионата Испании. В следующем сезоне команда Мичела дебютирует в Лиге чемпионов.

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