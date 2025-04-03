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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Италии

Украинского нападающего "Ромы" признали одним из лучших в Серии А в марте.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока итальянской Серии А по итогам марта.

Об этом сообщает пресс-служба элитного дивизиона чемпионата Италии.

Кроме 27-летнего украинца, на награду также претендуют Николо Барелла ("Интер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умар Соле ("Удинезе").

В марте Довбик провел четыре матча в Серии А, отличившись в них тремя голами.

Голосование за лучшего игрока месяца продлится до воскресенья, 6 апреля. Проголосовать за Артема можно по этой ссылке.

Сейчас "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает четырнадцать матчей подряд в чемпионате Италии, причем семь последних поединков завершила победами.

Следующий матч римляне проведут в воскресенье, 6 апреля, дома против "Ювентуса" в рамках 31-го тура Серии А.

Дата публикации
Количество просмотров
107
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