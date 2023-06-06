Довбик продлил контракт с "Днепром-1": детали нового соглашения лучшего бомбардира УПЛ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продлил контракт с "Днепром-1".

Об этом сообщил официальный сайт днепровского клуба.

Новое соглашение 25-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2025 года. Срок прошлого контракта футболиста с "Днепром-1" истекал 31 декабря 2023 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории "Днепра-1". На его счету 53 гола в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках. Также в активе нападающего 13 ассистов.

Артем стал лучшим голеадором двух последних чемпионатов УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

Напомним, в сезоне УПЛ-2022/23 Довбику не хватило одного гола до повторения абсолютного бомбардирского рекорда в истории чемпионатов Украины, который принадлежит бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Генриху Мхитаряну (25 мячей в сезоне-2012/13).

В заключительном туре УПЛ "Днепр-1" вырвал победу над "Кривбассом". Это позволило команде Александра Кучера финишировать на втором месте, опередив луганскую "Зарю" по дополнительным показателям.

В следующем сезоне днепровский клуб впервые в истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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