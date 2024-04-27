Довбик реализовал один из двух пенальти и помог "Жироне" с Цыганковым выиграть матч Ла Лиги (видео)

Подопечные Мичела еще больше увеличили свои шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде обыграла "Лас-Пальмас" в матче 33-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

Хозяева могли выходить вперед на 8-й минуте встречи, но Сандро Рамирес не реализовал пенальти.

На 26-й минуте уже "жиронцы" заработали право выполнить одиннадцатиметровый – Довбик с отметки не сумел переиграть голкипера "Лас-Пальмаса", но Давид Лопес сразу же добил мяч в ворота.

Во втором тайме подопечные Мичела получили возможность пробить еще один пенальти. На этот раз Довбик не промахнулся и на 57-й минуте увеличил преимущество своей команды в счете.

Для Довбика гол в матче против "Лас Пальмаса" стал 19-м в этом сезоне чемпионата Испании. Он возглавляет бомбардирскую гонку Примеры, также имея в своем активе 5 ассистов. Ближайший преследователь украинского форварда – Джуд Беллингем из мадридского "Реала", забивший 17 мячей.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "Жироны" и был заменен на 70-й минуте, как раз тогда, когда со скамейки запасных на поле появился Цыганков. Для Виктора это был первый поединок после травмы колена.

Обзор матча "Лас-Пальмас" – "Жирона"

Победа позволила "Жироне" (71 очко) подняться на второе место в Ла Лиге. "Бело-красные" подвинули на третью строчку "Барселону" (70 баллов), которая имеет матч в запасе. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина (84 пункта).

В свою очередь, "Лас-Пальмас" (37 баллов) располагается на 13-м месте Примеры.

В следующем туре испанского чемпионата "Жирона" 4 мая примет "Барселону", а "Лас-Пальмас" в тот же день на выезде встретится с "Реалом Сосьедад".

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