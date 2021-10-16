Довбик снова забил: "Днепр-1" уверенно обыграл "Колос" и поднялся в топ-3 УПЛ (видео)

Команда Игоря Йовичевича решила все еще в первом тайме.
"Днепр-1" нанес поражение "Колосу" в поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Днепр-Арене" в Днепре завершилась со счетом 2:0.
Хозяева вышли вперед на 23-й минуте. Даниил Игнатенко отличился прекрасным дальним ударом слета.
На 38-й минуте подопечные Игоря Йовичевич удвоили преимущество в счете. Артем Довбик поразил сетку ворот соперника прямым ударом со штрафного.
Для героя сборной Украины на Евро-2020 это уже шестой гол в нынешнем сезоне УПЛ. Больше него забил только лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков - 8 мячей (4 с пенальти).
- "Днепр-1" (22 очка) вышел на третье место в таблице УПЛ, опередив "Ворсклу" (21 балл). Полтавчане в этом туре 17 октября на выезде сыграют против "Александрии".
- "Колос" с 11 пунктами остался на 11-й позиции.
- В матчах 12-го тура УПЛ днепряне 24 октября попытаются дать бой "Динамо" в Киеве, а ковалевцы в тот же день в Запорожье будуь противостоять "Заре".