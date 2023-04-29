Довбик снова забил: "Днепр-1" выиграл за 5 минут и продолжил погоню за чемпионством (видео)

Команда Александра Кучера вернулась на второе место в турнирной таблице УПЛ.

"Днепр-1" на выезде обыграл "Ингулец" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2 .

Оба гола днепряне забили после перерыва. Команда Александра Кучера дважды отличилась в течение пяти минут.

На 58-й минуте счет в игре открыл Артем Довбык, который реализовал пенальти. Интересно, что Довбик забил 8-й гол в последних 5 матчах и 20-й в сезоне УПЛ.

А на 63-й минуте преимущество днепровского коллектива укрепил Игорь Когут, которому ассистировал Александр Сваток.

"Днепр-1" (51 балл) вернулся на вторую позицию в УПЛ, обойдя "Зарю" (49 очков), которая к тому же сыграла на один матч больше. Теперь днепряне на 5 пунктов отстают от лидера чемпионата – "Шахтера", но имеют игру в запасе.

"Ингулец" располагается на десятой строчке, имея в своем активе 26 зачетных баллов.

В следующем туре "Днепр-1" 3 мая сыграет с "Металлистом", а "Ингулец" 4 мая примет "Кривбасс".

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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