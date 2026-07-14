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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Довбик согласился на трансфер из "Ромы" — куда может перейти украинец

Артем Довбик близок к переходу в "Дженоа".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 29-летний украинец близок к переходу в другой итальянский клуб — "Дженоа".

Отмечается, что Артем уже согласился на свой переход в генуэзский клуб.

Контрактная схема предусматривает аренду на один сезон с последующим соглашением до 2031 года.

Сейчас "Дженоа" ведет переговоры с "Ромой" о переходе на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинул "Дженоа" и стал игроком турецкого "Трабзонспора".

Также мы рассказывали, что украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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