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Довбик согласился на трансфер из "Ромы" — куда может перейти украинец
Артем Довбик близок к переходу в "Дженоа".
Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик в скором времени может сменить клубную прописку.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 29-летний украинец близок к переходу в другой итальянский клуб — "Дженоа".
Отмечается, что Артем уже согласился на свой переход в генуэзский клуб.
Контрактная схема предусматривает аренду на один сезон с последующим соглашением до 2031 года.
Сейчас "Дженоа" ведет переговоры с "Ромой" о переходе на правах аренды с опцией выкупа.
В прошлом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинул "Дженоа" и стал игроком турецкого "Трабзонспора".
Также мы рассказывали, что украинский футболист Александр Зинченко покинул нидерландский "Аякс".