Артем Довбик / © Associated Press

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, который ныне находится в аренде в "Болонье", согласился уже зимой сменить команду.

Как сообщает Cadena SER, 29-летний украинец заинтересован в возвращении в чемпионат Испании уже с 1 января.

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Довбик знает интерес со стороны "Валенсии" и поручил своим представителям начать работу над этим переходом.

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По информации источника, "Валенсия" рассматривает вариант аренды футболиста с правом выкупа, без обязательного платежа летом 2027 года.

В то же время для осуществления трансфера нужно решить финансовые вопросы между "Ромой", "Болоньей" и испанским клубом.

Для перехода украинца "Болонье" нужно будет досрочно завершить аренду игрока, за которую клуб заплатил 3 миллиона евро. "Валенсия" в таком случае заплатит половину суммы — 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в "Болонье" у форварда сборной Украины нет достаточно игровой практики. После смены тренера его роль в команде еще больше сократилась: в последних шести матчах он суммарно провел на поле всего 21 минуту.

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Напомним, Довбик в конце июля перешел в "Болонью" из "Ромы" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон и предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

Всего в этом сезоне Довбик принял участие лишь в пяти матчах в составе "Болоньи", отличившись одним забитым мячом.

До этого Артем провел за "Рому" 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах. "Волки" приобрели украинца у испанской "Жироны" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании за 30,5 миллиона евро. Его контракт с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил гол в матче чемпионата Нидерландов.

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