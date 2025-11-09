Довбик травмировался: "Рома" одержала победу и стала лидером Серии А

"Рома" / x.com/OfficialASRoma

"Рома" на своем поле обыграла "Удинезе" в матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:0 .

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – на 42-й минуте пенальти реализовал Лоренцо Пеллегрини.

Тогда же поле из-за травмы был вынужден покинуть украинский форвард Артем Довбик, который вышел на матч в стартовом составе.

Во втором тайме "волки" укрепили свое преимущество в счете – на 61-й минуте забил Зеки Челик.

Обзор матча "Рома" – "Удинезе"

После этой победы "Рома" (24 очка) единолично возглавила турнирную таблицу Серии А. "Удинезе" (15 баллов) располагается на десятой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии команда Джан Пьеро Гасперини 23 ноября на выезде сыграет против "Кремонезе", а "Удинезе" днем ранее примет "Болонью".