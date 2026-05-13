Довбик вернулся к тренировкам с "Ромой" после тяжелой травмы

Артем Довбик / © Associated Press

Реклама

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе команды перед матчем 37-го тура итальянской Серии А против "Лацио".

Фотографии Довбика с тренировочного занятия были опубликованы на официальной странице "волков" в Instagram.

Последний раз 28-летний украинец выходил на поле еще в начале января, когда забил гол в матче 19-го тура Серии А против "Лечче", но не доиграл поединок из-за травмы.

Реклама

У форварда диагностировали разрыв сухожилия левого бедра, он перенес операцию и проходил длительную реабилитацию.

В этом сезоне Довбик провел 17 матчей за римский клуб во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

За два тура до финиша команда Джан Пьеро Гасперини занимает пятое место в таблице Серии А и борется за выход в Лигу чемпионов.

В заключительных матчах чемпионата Италии "волки" 17 мая сыграют в римском дерби с "Лацио", после чего 24 мая встретятся с уже вылетевшей в Серию B "Вероной".

Реклама

Ранее сообщалось, что "Интер" досрочно стал чемпионом Италии-2025/26.

Новости партнеров